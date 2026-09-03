FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre sus derechos en la reparación de vehículos
Abordarán cuestiones como el presupuesto, las piezas de repuesto, las garantías y las obligaciones de los talleres.
FACUA.org
Cádiz-03/09/2026
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FACUA Cádiz va a impartir dos talleres formativos online para informar a los consumidores sobre sus derechos en el ámbito de la reparación de vehículos, un sector que registra un número muy importante de consultas, reclamaciones y denuncias por parte de los usuarios.</