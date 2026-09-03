Nuestras acciones

FACUA Cádiz imparte dos talleres online para informar a los consumidores sobre sus derechos en la reparación de vehículos

Abordarán cuestiones como el presupuesto, las piezas de repuesto, las garantías y las obligaciones de los talleres.

FACUA.org
Cádiz-03/09/2026
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Cádiz va a impartir dos talleres formativos online para informar a los consumidores sobre sus derechos en el ámbito de la reparación de vehículos, un sector que registra un número muy importante de consultas, reclamaciones y denuncias por parte de los usuarios.</

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos