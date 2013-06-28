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FACUA Cádiz imparte este martes 2 de julio un taller sobre cláusulas suelo

El acto, de carácter gratuito, comenzará a partir de las 18:00 horas en el Salón de Actos del Edificio de los Sindicatos, en la Avenida Andalucía 6 de Cádiz.

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Cádiz-28/06/2013
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FACUA Cádiz imparte este martes 2 de julio en la ciudad de Cádiz un taller sobre cláusulas suelo. El acto, al que puede asistirse gratuitamente, se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el Salón de Actos del Edificio de los Sindicatos en la Avenida An

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