Axa le cobró durante tres años el seguro de otra persona y se negaba a devolverle el dinero... hasta que ha intervenido FACUA
La afectada nunca había sido clienta de la aseguradora. La compañía solo admitió reembolsarle el año en curso con el argumento de que se le había pasado el plazo para reclamar los anteriores.
Cataluña-06/02/2026
Tras la actuación de FACUA Catalunya, Axa Seguros ha reembolsado a una usuaria los 262 euros que le cobró por dos anualidades de un seguro que pertenecía a una tercera persona desconocida.
Montse, residente en Barcelona, descubrió en abril de 2025 que le habían cargado