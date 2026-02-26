Nuestras acciones

Fallece su padre y nadie coge el teléfono en la aseguradora: tras la actuación de FACUA, le pagan los 4.000 euros que costó el sepelio

Almudena Seguros estuvo meses negándole la indemnización bajo el argumento de que faltaba documentación o que no trabajaban con la funeraria que el usuario tuvo que elegir por su cuenta ante la falta de respuesta a sus llamadas.

Madrid-26/02/2026

FACUA Madrid ha conseguido que Almudena Seguros abone un socio y a su familia los 4.095 euros que les estuvo negando durante meses pese a que el seguro que tenía contratado su padre contemplaba dicho capital en caso de fallecimiento de algún miembro de la familia.

Justo E.

