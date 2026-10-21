FACUA Cádiz organiza dos talleres online para informar a los consumidores sobre cómo presentar reclamaciones
La asociación explicará cómo utilizar las hojas de quejas y reclamaciones y cuáles son las obligaciones de las empresas, además de otros procedimientos para defender los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Cádiz-21/10/2026
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FACUA Cádiz tiene previsto celebrar dos talleres formativos por videoconferencia para informar a los consumidores sobre cómo presentar una reclamación cuando consideren que una empresa o profesional ha vulnerado sus derechos.
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