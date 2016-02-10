FACUA Cádiz reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería durante el Carnaval
Los 86 intoxicados por consumo de alimentos en mal estado del pasado fin de semana muestran la falta de controles por parte de la Administración.
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Cádiz-10/02/2016
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El caso de los 86 intoxicados por consumo de bocadillos de tortilla en mal estado en Cádiz pone de manifiesto la falta de controles de Consumo. | Imagen: flickr.com/matt_wan (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento de la ciudad y a la Junta de Andalucía que refuerce los controles e inspecciones en los establecimientos de hostelería en periodos de gran afluencia de consumidores como son las fiestas de Carnaval que tienen lugar estos días en la c