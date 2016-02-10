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FACUA Cádiz reclama más inspecciones a los establecimientos de hostelería durante el Carnaval

Los 86 intoxicados por consumo de alimentos en mal estado del pasado fin de semana muestran la falta de controles por parte de la Administración.

FACUA.org
Cádiz-10/02/2016
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FACUA Cádiz reclama al Ayuntamiento de la ciudad y a la Junta de Andalucía que refuerce los controles e inspecciones en los establecimientos de hostelería en periodos de gran afluencia de consumidores como son las fiestas de Carnaval que tienen lugar estos días en la c

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