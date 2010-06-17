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FACUA Cádiz reclama que los exámenes prácticos de conducir de los usuarios del Campo de Gibraltar se realicen en Algeciras

Se ha dirigido a la Dirección General de Tráfico para evitar que los alumnos tengan que desplazarse a San Fernando o Jerez.

FACUA.org
Cádiz-17/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA se ha dirigido por escrito a la Secretaría General de la Dirección General de Tráfico. El motivo es exponerle las quejas de usuarios del Campo de Gibraltar por la situación que padecen a la hor

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