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FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el cierre de Chipiona Dental que reclamen a la empresa

Entre otras obligaciones, la clínica debe responder ante los usuarios que han pagado por adelantado los servicios, ofreciéndolos o devolviendo su importe.

FACUA.org
Cádiz-20/03/2015
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FACUA Cádiz se reunió el pasado jueves con los afectados por el cierre de la clínica Chipiona Dental (Oraldent), quienes transmitieron a esta Asociación los problemas originados por la actuación de los responsables de esta empresa. La compañía, al

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