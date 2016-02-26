FACUA Cádiz recuerda a los políticos que las principales víctimas de intoxicaciones no son los hosteleros
La asociación reclama que se aumenten y mejoren los controles sobre estos establecimientos, lo que beneficiaría tanto a usuarios como al sector.
FACUA.org
Cádiz-26/02/2016
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