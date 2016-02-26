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FACUA Cádiz recuerda a los políticos que las principales víctimas de intoxicaciones no son los hosteleros

La asociación reclama que se aumenten y mejoren los controles sobre estos establecimientos, lo que beneficiaría tanto a usuarios como al sector.

FACUA.org
Cádiz-26/02/2016
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FACUA Cádiz recuerda al equipo municipal de gobierno y a los grupos de la oposición que las víctimas principales de la intoxicación por consumo de bocadillos de tortilla en mal estado acaecida durante la celebración del pasado carnaval son las decenas de consum

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