FACUA Cádiz ve indignante que Endesa y el PP hayan votado en contra del bono social eléctrico
La asociación critica que tanto la eléctrica como los populares gaditanos hayan tumbado la implantación de una tarifa bonificada que garantice el acceso a un suministro básico a unas 2.000 familias.
FACUA.org
Cádiz-28/03/2017
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