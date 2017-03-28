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FACUA Cádiz ve indignante que Endesa y el PP hayan votado en contra del bono social eléctrico

La asociación critica que tanto la eléctrica como los populares gaditanos hayan tumbado la implantación de una tarifa bonificada que garantice el acceso a un suministro básico a unas 2.000 familias.

FACUA.org
Cádiz-28/03/2017
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FACUA Cádiz considera indignante que el consejo de administración de Eléctrica de Cádiz haya tumbado la implantación del bono social eléctrico diseñado por el ayuntamiento de

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