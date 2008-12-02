FACUA Cádiz y Ecologistas en Acción reclaman racionalización en el uso del alumbrado navideño
Ambas organizaciones hacen un llamamiento a consumidores, empresarios y Ayuntamientos en favor del consumo responsable en estas fiestas.
FACUA.org
Cádiz-02/12/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz-FACUA y Ecologistas en Acción de la Provincia de Cádiz, están desarrollando, por segundo año consecutivo, una campaña dirigida a la reducción y racionalización de los alumbrados