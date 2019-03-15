FACUA Castilla y León crea una plataforma de afectados por el fraude de los ataúdes de El Salvador
Su equipo jurídico está estudiando las distintas acciones que pueden llevar a cabo los familiares de los fallecidos para reclamar indemnizaciones económicas a la empresa por los daños sufridos.
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Castilla y León-15/03/2019
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El tanatorio del Grupo El Salvador, en Valladolid. | Imagen: Ical.
FACUA Castilla y León ha creado una plataforma de afectados por el fraude de los ataúdes del Grupo El Salvador, propietario de una funeraria, un cementerio en Valladolid y tanatorios en ésta y otras siete ciudades. Sus irregularidades en las cremaciones podrían haber alcanzado a más de 6.000 fall