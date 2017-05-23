FACUA Castilla y León critica el programa 'Releo Plus' por no garantizar los libros de texto gratis
Sólo ofrece ayudas al 35% de las familias con menos recursos, que además tienen que adelantar el dinero para los libros, y las excluye de las comisiones de gestión de los Bancos de Libros.
FACUA.org
Castilla y León-23/05/2017
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FACUA Castilla y León critica la implantación por parte de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico del programa Releo Plus, pues éste no garantiza el acceso a libros gratuitos, como sí lo hacía su predecesor, el