Nuestras accionesLa asociación reclama una dotación presupuestaria suficiente

FACUA Castilla y León critica el programa 'Releo Plus' por no garantizar los libros de texto gratis

Sólo ofrece ayudas al 35% de las familias con menos recursos, que además tienen que adelantar el dinero para los libros, y las excluye de las comisiones de gestión de los Bancos de Libros.

FACUA.org
Castilla y León-23/05/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Castilla y León critica la implantación por parte de la Consejería de Educación del Gobierno autonómico del programa Releo Plus, pues éste no garantiza el acceso a libros gratuitos, como sí lo hacía su predecesor, el

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos