FACUA Castilla y León pide a Sanidad que cubra la plaza de pediatra en el ambulatorio de Guardo (Palencia)
La asociación considera preocupante la deficiente prestación del servicio sanitario en este pueblo, entre cuyas carencias está que la UVI móvil siga sin funcionar, a pesar de las promesas de la Junta desde 2017.
FACUA.org
Castilla y León-10/07/2019
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FACUA Castilla y León se ha dirigido al Servicio Territorial de Sanidad de la Junta de Castilla y León para solicitar que cubra definitivamente la plaza de pediatra en el centro de salud de Guardo (Palencia).
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