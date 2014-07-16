Nuestras accionesAmbas organizaciones compartirán esfuerzos en la defensa de los derechos de los inmigrantes

FACUA Catalunya firma un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado

El acuerdo marco suscrito este 16 de julio se apoyará en sucesivos conciertos específicos que impulsaran programas de actuaciones consistentes en campañas conjuntas de información y formación, estudios, publicaciones, cursos, talleres y jornadas.

FACUA.org
Cataluña-16/07/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA Catalunya ha firmado un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado por medio del cual ambas organizaciones se comprometen a partir de ahora a realizar conjuntamente actividades en defensa de los derechos de los inmigrantes.

Este acuerdo va a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos