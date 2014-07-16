FACUA Catalunya firma un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
El acuerdo marco suscrito este 16 de julio se apoyará en sucesivos conciertos específicos que impulsaran programas de actuaciones consistentes en campañas conjuntas de información y formación, estudios, publicaciones, cursos, talleres y jornadas.
FACUA.org
Cataluña-16/07/2014
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Momento de la firma del convenio entre los representantes de FACUA Catalunya y la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
FACUA Catalunya ha firmado un convenio de colaboración con la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado por medio del cual ambas organizaciones se comprometen a partir de ahora a realizar conjuntamente actividades en defensa de los derechos de los inmigrantes.
Este acuerdo va a