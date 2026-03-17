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FACUA Catalunya participa en una jornada sobre la nueva ley de atención a la clientela e inteligencia artificial

La actividad se celebró con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

FACUA.org
Cataluña-17/03/2026

FACUA Catalunya participó el viernes 13 de marzo, en el marco de las actividades programadas con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor, en una jornada sobre la nueva ley de atención a la clientela e inteligencia artificial.

Esta actividad estuvo organizada de manera co

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