La CNMC multa con solo 710 euros a Ibai Llanos, 1.780 euros a Nachter y 1.544 euros a Jordi Wild por incumplir la legislación audiovisual
En el caso de los dos primeros se imponen las sanciones por haber emitido contenido publicitario sin los requisitos adecuados, mientras que a Wild se le multa por difundir contenido de combates de contacto extremo sin las advertencias exigidas para proteger a los menores.
Agencia EFEFACUA.org
España-23/07/2026
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas de tan solo 710 euros a Ibai Llanos y de 1.780 euros a Nachter por emisión de publicidad sin la debida identificación, y a Jordi Wild de 1.544 euros por la emisión de un co