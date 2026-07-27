Tedi retira una sartén wok al poder desprenderse el revestimiento antiadherente y contaminar los alimentos
El producto afectado tiene el número 95731003421000000800 y estuvo a la venta en las tiendas desde el 9 de enero hasta el 20 de julio de 2026.
FACUA.org
España-27/07/2026
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La cadena de bazares de origen alemán Tedi, con presencia en la mayor parte del territorio español, ha retirado del mercado una sartén wok por la posible contaminación de los alimentos con el revestimiento del producto.
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