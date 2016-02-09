FACUA Catalunya recuerda que los afectados por cortes de Rodalies y Metro tienen derecho a compensaciones
El Reglamento del sector contempla indemnizaciones para retrasos superiores a una hora que van del 25% del billete si es de entre una y dos horas y del 50% si estos superan los 120 minutos de demora.
FACUA.org
Cataluña-09/02/2016
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FACUA Catalunya indica que los afectados pueden tramitar las reclamaciones por los retrasos ante las mismas empresas a las que compraron los billetes, esto es, Rodalies o Metro de Barcelona. | Imagen: flickr.com/rafelmiro (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA Catalunya recuerda que los afectados por las interrupciones del servicio de ferrocarril de Rodalies y de Metro que tienen lugar desde primera hora de este martes en la zona metropolitana de Barcelona tienen derecho a recibir compensaciones económicas en el caso de que ya tuviesen el