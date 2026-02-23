FACUA Catalunya se reúne con el grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya en Barcelona
Se han abordado temas como el grave problema de la vivienda en la ciudad o la problemática de las comunicaciones por las continuas incidencias en Rodalies.
FACUA.org
Cataluña-23/02/2026
FACUA Catalunya se ha reunido con el grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya en el ayuntamiento de Barcelona para trasladarle sus reivindicaciones en materia de consumo.
En este encuentro que tuvo lugar el pasado 11 de febrero participaron José Luis Nueno