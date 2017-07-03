Nuestras accionesLa asociación denunció que propicia paraísos regulatorios

FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado

Admite parcialmente un recurso del Parlamento de Cataluña y considera que contraviene el principio de territorialidad de la competencia "implícito al sistema de autonomías territoriales" contenido en la CE.

FACUA.org
España-03/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción celebra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara nulos varios preceptos clave de la Ley de Garantía d

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos