FACUA celebra la sentencia del TC que tumba varios preceptos clave de la Ley de Unidad del Mercado
Admite parcialmente un recurso del Parlamento de Cataluña y considera que contraviene el principio de territorialidad de la competencia "implícito al sistema de autonomías territoriales" contenido en la CE.
FACUA.org
España-03/07/2017
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