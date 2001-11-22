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FACUA celebra mañana viernes las jornadas 'Las asociaciones de consumidores frente a la industria tabaquera'

La Federación ha editado un cartel que distribuirá por centros educativos de las ocho provincias andaluzas.

FACUA.org
Andalucía-22/11/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) celebra mañana viernes en Sevilla las jornadas Las asociaciones de consumidores frente a la industria tabaquera, en la que la se denunciarán los mecanismos publicitarios con los que estas emp

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