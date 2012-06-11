FACUA Comunidad Valenciana apuesta por el consumo responsable en la lucha por los derechos humanos
La secretaria general de la asociación, Silvia García, ha participado en una mesa redonda durante una jornada organizada por la Mancomunitat de l’Horta Sud.
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Comunitat Valenciana-11/06/2012
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La secretaria general de FACUA Comunidad Valenciana, Silvia García, ha participado en la jornada Derechos Humanos, de lo universal a lo comarcal, celebrada este jueves y organizada por la Mancomunitat de l’Horta Sud.
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