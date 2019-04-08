FACUA Comunidad Valenciana celebra su 10ª Asamblea General de Socios
La asociación ha aprobado el balance de cuentas y la Memoria de Actividades 2018, así como la propuesta de acciones y el presupuesto previsto para 2019.
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Comunitat Valenciana-08/04/2019
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FACUA Comunidad Valenciana ha celebrado su 10ª Asamblea General de Socios. El acto tuvo lugar este sábado 6 de abril en la sede de la asociación, situada en Carrer Albacete, 35, en València.
Los socios aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales y la Memoria de A