FACUA Comunidad Valenciana celebra sus Asambleas Generales de Socios
Tanto en La Vall D’Uixó, Castellón, y en Elche, Alicante, los socios asistentes aprobaron el balance de actividades desarrollado en 2014 y su balance económico así como el programa de actuaciones previsto para el presente ejercicio.
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Comunitat Valenciana-24/02/2015
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FACUA Comunidad Valenciana ha celebrado sus Asambleas Generales de Socios el 19 de febrero en Elche, Alicante y el 23 del mismo mes en La Vall D’Uixó, Castellón, donde evaluaron y aprobaron el balance de acciones desarrollado durante el último año y el programa d