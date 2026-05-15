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José Manuel Núñez, reelegido presidente de FACUA Extremadura

Los socios también aprobaron en la Asamblea General el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.

FACUA.org
Extremadura-15/05/2026

José Manuel Núñez ha sido reelegido por los asociados de FACUA Extremadura como presidente de la asociación. La votación tuvo lugar este jueves 14 de mayo, en el marco de la celebración de la 6ª Asamblea General de Socios. El acto, que comenzó a las 19.30 horas, se llevó a cabo

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