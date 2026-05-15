Fundación FACUA

Cursos de Verano de la UPO: La Universidad Pablo de Olavide y la Fundación FACUA organizan un taller sobre consumo, IA y patrones oscuros

La formación se desarrollará en la Sede Universitaria Olavide en Carmona, Rectora Rosario Valpuesta, el 25 de junio. También será posible acceder vía online.

FACUA.org
España-15/05/2026

La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible, FACUA-Consumidores en Acción y la Universidad Pablo de Olavide han puesto en marcha un taller sobre consumo, Inteligencia Artificial y patrones oscuros en el marco de los Cursos de Verano de la UPO.

El curso,

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