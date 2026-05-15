FACUA Málaga celebra su 43ª Asamblea General de Socios
Se ha aprobado por unanimidad la memoria y las cuentas de 2025, así como el presupuesto y el plan de actividades para 2026.
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Málaga-15/05/2026
Panorámica de Málaga | Imagen: visita.malaga.eu.
FACUA Málaga celebró este jueves 14 de mayo su 43ª Asamblea General de Socios. La reunión, celebrada en su sede sita en la calle Calle Pedro de Toledo de la capital malagueña, se pudo seguir también de manera telemática.
En dicha asamblea se aprobó el Programa de Actividades y el Presu