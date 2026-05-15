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FACUA inicia un crowdfunding para financiar su iniciativa 'Frenar a la extrema derecha' y recauda más de 10.000 euros en menos de 48 horas

El primer encuentro ha congregado este martes a más de 400 personas en Sevilla. El segundo tendrá lugar el 21 de mayo en el Ateneo de Madrid. La asociación ya prepara los siguientes actos en Valencia y Bilbao.

FACUA.org
España-15/05/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha recaudado más de 10.000 euros en menos de 48 horas tras iniciar un crowdfunding para financiar los eventos que desarrollará en varias ciudades con su iniciativa Frenar a la extrema derecha.

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