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FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre consumo en el municipio de Vall d'Uixó

Las charlas tratarán sobre el consumo responsable, la alimentación, telecomunicaciones y derechos de los viajeros.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-13/06/2019
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FACUA Comunidad Valenciana realiza unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo los viernes 14 y 21 de junio en el municipio de Vall d’Uixó, en la sede de la asociación Osut-IV, situada en la calle Almenara, 11 bajo.

La primera charla, Consumo

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