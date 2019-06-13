FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre consumo en el municipio de Vall d'Uixó
Las charlas tratarán sobre el consumo responsable, la alimentación, telecomunicaciones y derechos de los viajeros.
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Comunitat Valenciana-13/06/2019
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Sandra Amores durante una de las charlas del pasado mes de mayo. | Imagen: FACUA Comunidad Valenciana.
FACUA Comunidad Valenciana realiza unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo los viernes 14 y 21 de junio en el municipio de Vall d’Uixó, en la sede de la asociación Osut-IV, situada en la calle Almenara, 11 bajo.
La primera charla, Consumo