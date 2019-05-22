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FACUA Comunidad Valenciana celebra unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo

Las charlas tendrán lugar en la sede de la asociación los viernes 24 y 31 de mayo y tratarán sobre el consumo responsable, la alimentación, telecomunicaciones y derechos de los viajeros.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-22/05/2019
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FACUA Comunidad Valenciana realiza unas jornadas sobre distintos aspectos relacionados con el consumo los viernes 24 y 31 de mayo en su sede, en la calle Albacete, 35, planta baja, en Valencia.

La primera charla, Desmintiendo mitos de la alimentación, tendrá lugar a

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