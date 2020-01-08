FACUA Comunidad Valenciana edita varias guías sobre derechos de los usuarios en distintos sectores
La asociación pretende así informar a los consumidores acerca de cuestiones como el etiquetado alimentario, los derechos en el transporte aéreo y darles a conocer cómo reclamar cualquier vulneración.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-08/01/2020
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FACUA Comunidad Valenciana ha editado varias guías para informar a consumidores y usuarios de sus derechos en distintos sectores y aspectos relacionados con el consumo.
Bajo los títulos El etiquetado alimentario, Defiende tus derechos. Guía para reclamar</