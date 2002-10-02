FACUA considera escandaloso que el Gobierno negocie con los datos personales de los ciudadanos
La Federación muestra su temor de que esta medida abra las puertas a la venta de datos que vayan más allá del nombre y domicilio de los ciudadanos y mucho más valiosos para las empresas.
FACUA.org
España-02/10/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera escandalosa la pretensión del Gobierno de negociar con los datos personales de los ciudadanos a través del Instituto Nacional de Estadística (INE). FACUA advierte que convert