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FACUA considera globalmente positivas las propuestas de Sanidad sobre el gasto farmacéutico pero demanda participación

La Federación pide al Gobierno más valentía en relación a los visitadores médicos y demanda que les prohíba la entrada en los centros sanitarios en horarios de trabajo.

FACUA.org
España-24/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera globalmente positivas las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para contener el crecimiento del gasto farmacéutico pero demanda a la ministra Salgado la participación real y efectiva

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