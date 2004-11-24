FACUA considera globalmente positivas las propuestas de Sanidad sobre el gasto farmacéutico pero demanda participación
La Federación pide al Gobierno más valentía en relación a los visitadores médicos y demanda que les prohíba la entrada en los centros sanitarios en horarios de trabajo.
FACUA.org
España-24/11/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera globalmente positivas las medidas anunciadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo para contener el crecimiento del gasto farmacéutico pero demanda a la ministra Salgado la participación real y efectiva