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FACUA considera inaceptable el tarifazo del 11% que pretende aplicar Renfe

Presenta su propuesta por sorpresa en el Consejo Nacional de Transporte Terrestre. La asociación ha votado en contra y demanda al Gobierno que no la acepte.

FACUA.org
Andalucía-18/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable el tarifazo del 10,9% de media que pretende aplicar Renfe en cercanías y media distancia.

Las subidas que viene aplicando el Gobierno en Renfe no vienen precisamente aparejados de un aumento en la calidad del servicio, que está viéndose de

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