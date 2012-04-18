FACUA considera inaceptable el tarifazo del 11% que pretende aplicar Renfe
Presenta su propuesta por sorpresa en el Consejo Nacional de Transporte Terrestre. La asociación ha votado en contra y demanda al Gobierno que no la acepte.
FACUA.org
Andalucía-18/04/2012
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FACUA-Consumidores en Acción considera inaceptable el tarifazo del 10,9% de media que pretende aplicar Renfe en cercanías y media distancia.
Las subidas que viene aplicando el Gobierno en Renfe no vienen precisamente aparejados de un aumento en la calidad del servicio, que está viéndose de