FACUA considera inaceptable que Renfe prive a Cantabria de trenes para suplir sus carencias en Cataluña
La asociación ha tenido conocimiento de que se pretenden trasladar trenes de una comunidad autónoma a la otra, lo que puede suponer un empeoramiento de este servicio en Cantabria.
FACUA.org
Cantabria-26/03/2019
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FACUA-Consumidores en Acción considera un despropósito que Renfe plantee privar a Cantabria de trenes para suplir las carencias del servicio de Cercanías de Cataluña.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territoria