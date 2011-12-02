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FACUA considera indignante el debate interesado y malintencionado sobre la sostenibilidad del sistema sanitario

La asociación pide que dejen de intentar manipular a la opinión pública para hacer creer a la ciudadanía que no hay más salida a la crisis económica que recortar y privatizar la sanidad.

FACUA.org
España-02/12/2011
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FACUA critica el debate interesado y malintencionado que algunos políticos han abierto sobre la necesidad de reducir el gasto social en servicios públicos básicos y esenciales como la sanidad.

La asociación considera indignante que intenten manipular a la opini&

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