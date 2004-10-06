FACUA considera insultante que las eléctricas demanden al Gobierno la eliminación de la tarifa regulada
La Federación advierte que con la desaparición de la tarifa regulada y la aplicación únicamente de precios liberalizados, los usuarios sufrirían inmediatamente un aumento en la factura eléctrica mucho mayor al que ya viene produciéndose cada año.
FACUA.org
España-06/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera insultante que después de haber disminuido la calidad del servicio en los últimos años por abandonar las inversiones en distribución para derivarlas a otros ámbitos que les reportaría