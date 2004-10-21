FACUA considera preocupante el nuevo estudio sueco que relaciona a la telefonía móvil con un tumor no canceroso en el oído
La Federación advierte que éste y otros muchos estudios que relacionan la telefonía móvil con riesgos para la salud ponen de manifiesto que los gobiernos no deben creerse ciegamente las llamadas a la tranquilidad de la industria.
FACUA.org
España-21/10/2004
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera preocupante el estudio realizado por el Instituto Karolinska, de Estocolmo (Suecia) que relaciona el uso prolongado de teléfonos móviles con un aumento del riesgo de desarrollar un tumor, denominado neuroma ac&u