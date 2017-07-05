FACUA considera que el canon digital sólo beneficia a entidades de gestión y perjudica a los consumidores
La asociación critica que se cobre por adelantado un canon presuponiendo que el usuario va a realizar una determinada actividad que podría perjudicar a los titulares de ciertos derechos.
FACUA.org
España-05/07/2017
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el nuevo canon digital aprobado por el Gobierno beneficia a las entidades de gestión, como la SGAE, que vuelve a estar en entredicho por el llamado fraude de la rueda, y perjudica a las pequeñas empresas y los consumidores.