FACUA considera que la Ley del Tabaco debe regular espacios para fumadores en el ámbito laboral
La Federación demanda la prohibición total de cualquier publicidad de tabaco, tanto directa, como indirecta o encubierta.
FACUA.org
España-17/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que la futura Ley Reguladora de la Venta, el Suministro, el Consumo y la Publicidad de los Productos del Tabaco debe regular la existencia de espacios exclusivos y reservados en el ámbito laboral para que los trabajado