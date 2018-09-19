FACUA considera raquíticas las medidas anunciadas por el Gobierno en relación a las tarifas eléctricas
La asociación lamenta que no van a suponer un descenso significativo en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles.
FACUA.org
España-19/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera raquíticas las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas.
El portavoz de la asociación, Rubén S