FACUA considera un juego de trileros la propuesta de bajar la luz a cambio de subir carburantes e IVA
La medida planteada por un comité de expertos del Gobierno sugiere aumentar el precio del gasóleo un 28%, del gas un 6% y de la gasolina un 2% a cambio de reducir el de la electricidad un 6,8%.
FACUA.org
España-03/04/2018
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El portavoz de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, considera un «juego de trileros» la propuesta de bajar un 6,8% el precio de la electricidad a cambio de una subida del IVA y del precio de los carburantes, que sería de un 28% para e