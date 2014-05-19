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FACUA consigue que Orange anule una penalización por romper un compromiso de permanencia inexistente

La afectada solicitó la baja de la operadora porque sufrió varias averías que la dejaron hasta diez días sin conexión a Internet.

FACUA.org
España-19/05/2014
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FACUA-Consumidores en Acción ha logrado que Orange anule 170,68 euros facturados como un recargo de baja anticipada de ADSL a María del Carmen Benítez, usuaria de Sevilla. La compañía se negaba a cancelar la factura cuando la afectada no ten&iac

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