FACUA consigue que Orange anule una penalización por romper un compromiso de permanencia inexistente
La afectada solicitó la baja de la operadora porque sufrió varias averías que la dejaron hasta diez días sin conexión a Internet.
FACUA.org
España-19/05/2014
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