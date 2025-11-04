Nuestras acciones

FACUA Córdoba advierte del cierre de la clínica 360 Clinics en el Centro Comercial El Arcángel

La asociación recomienda a los usuarios que reclamen a la empresa el cumplimiento de sus obligaciones.

FACUA.org
Córdoba-04/11/2025

FACUA Córdoba informa a los afectados por el cierre del centro estético 360 Clinics, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de la capital cordobesa, de que tienen derecho al reembolso del importe de los bonos que ya hayan pagado si finalmente no van a recibir los tratamientos.

La a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos