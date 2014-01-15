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FACUA Córdoba atendió 1.601 consultas y reclamaciones durante 2013

Las telecos, los servicios bancarios y la electricidad, los sectores más reclamados por los consumidores cordobeses.

FACUA.org
Córdoba-15/01/2014
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Los abusos y fraudes reclamados por los consumidores en FACUA Córdoba se incrementaron el 16,6% durante 2013 con respecto al año anterior. La banca aumentó el 16,04% y la electricidad el 2,94%.

Los problemas con empresas del sector de las telecomunicaciones (telefonía móvil y fija, Interne

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