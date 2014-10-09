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FACUA Córdoba celebra una asamblea para informar de sus acciones contra el abuso de las cláusulas suelo

La asociación señaló las medidas llevadas a cabo hasta la fecha en favor de sus afectados y anunció nuevas iniciativas frente a esta práctica bancaria.

FACUA.org
Córdoba-09/10/2014
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FACUA Córdoba ha celebrado el miércoles 8 de octubre una asamblea  informativa sobre las acciones emprendidas así como las previstas contra la aplicación de cláusulas suelo en las hipotecas.

El presidente de la asociación, Francisco Mart&ia

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