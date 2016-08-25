Nuestras accionesLas deficiencias han sido denunciadas hasta tres veces

FACUA Córdoba considera que la Junta deja en evidencia la falta de control sobre la estación de autobuses

El Pliego de Condiciones Técnicas estaba siendo incumplido por la U.T.E que la gestiona desde 2013 con una clara falta de seguridad y de información a los usuarios.

FACUA.org
Córdoba-25/08/2016
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FACUA Córdoba considera que la Junta de Andalucía ha dejado en evidencia y reconocido su falta de control sobre la estación de autobuses de Córdoba, tras admitir que se ha incumplido de manera flagrante el Pliego de Condiciones Técnicas por parte de la U.T.E que

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