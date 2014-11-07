FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles públicos sobre los servicios en hospitales
No se puede dejar toda la responsabilidad a la empresa, dado que se trata de un asunto de mucha gravedad, dice la asociación. La Administración ha desatendido el servicio en una clara dejadez de funciones.
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Córdoba-07/11/2014
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La Junta reconoce que el cierre de la cafetería del hospital Reina Sofía está motivado por una inspección consecuencia de una denuncia. |Imagen: UGC Pediatría de Córdoba (CC BY-NC-SA 2.0)
FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles públicos sobre los servicios que se ofrecen en los hospitales de la ciudad, ante el cierre de la cafetería en el hospital Reina Sofía anunciado ayer por parte de la Junta de Andalucí