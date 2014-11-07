Nuestras accionesAnte el cierre de la cafetería en el hospital Reina Sofía

FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles públicos sobre los servicios en hospitales

No se puede dejar toda la responsabilidad a la empresa, dado que se trata de un asunto de mucha gravedad, dice la asociación. La Administración ha desatendido el servicio en una clara dejadez de funciones.

FACUA.org
Córdoba-07/11/2014
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FACUA Córdoba considera un despropósito que no haya más controles públicos sobre los servicios que se ofrecen en los hospitales de la ciudad, ante el cierre de la cafetería en el hospital Reina Sofía anunciado ayer por parte de la Junta de Andalucí

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