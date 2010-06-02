FACUA Córdoba constata, que siete días después de su denuncia persiste el incumplimiento en materia de consumo en la Feria
Critica que la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento no haya conseguido que los establecimientos ambulantes corrijan los incumplimientos de la normativa.
FACUA.org
Córdoba-02/06/2010
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La Asociación de Consumidores en Acción de Córdoba-FACUA denuncia que persisten las irregularidades en la Feria de Mayo.
La Asociación informó hace una semana a la Delegada de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital de un cúmulo de irregul